В Туве произошло обрушение на шахте

2018-04-30 11:04 | www.trend.az | 8

Обрушение произошло в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС.

"В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работает 21 человек, в том числе 15 сотрудников МЧС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, под завалами остается один человек.