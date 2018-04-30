Апрель - месяц политических сюрпризов в Турции

2018-04-30 11:15 | www.trend.az | 8

Руфиз Хафизоглу

Апрель текущего года можно считать одним из наиболее насыщенных месяцев в политической жизни Турции. В частности, именно в этом месяце в Турции состоялась закладка фундамента АЭС «Аккую», было принято решение провести досрочные президентские и парламентские выборы. Апрель в Турции можно также назвать месяцем политических сюрпризов.

Какие же важные события произошли в апреле 2018 года в Турции?

АЭС «Аккую» - мечта становится реальностью

В начале апреля в турецкой провинции Мерсин состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС «Аккую», в которой приняли участие президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак назвал АЭС «Аккую» 60-летней мечтой Турции. До визита президента РФ Владимира Путина в Анкару, Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую». Соглашение о строительстве АЭС «Аккую» было подписано 12 мая 2010 года в Анкаре между российским и турецким правительствами, а 13 декабря того же года было зарегистрировано АО «Аккую Нуклеар». Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

«Аккую» — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate» - «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции. В 1955 году Турция подписала с США соглашение о мирном использовании атома. В конце 1965 года Турция начала исследования в связи со строительством АЭС, а в 1981 году было подписано соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ.

Турция переносит гробницу Шаха Сулеймана на прежнее место в Сирии

Экс-министр, нынешний вице-премьер Турции Фикри Ишык заявил, что гробница Шаха Сулеймана в Сирии, которая в целях безопасности была перенесена турецкой армией 22 февраля 2015 года, будет возвращена на прежнее место.

Ранее гробница была перенесена из северной части Сирии из-за опасности ее разрушения со стороны террористов «Исламского Государство» (ИГ), на турецко-сирийскую границу в село Эшме. Согласно международному договору от 1921 года, место захоронения родоначальника Османской империи на берегу Евфрата является турецким анклавом.

Могилу Сулейман Шаха в сирийской районе Кобани охранял почётный караул турецкой армии - примерно 40 военнослужащих.



Обнародована дата получения Российских ЗРК С-400: Турция проявляет интерес к российским вооружениям

Не сумев приобрести американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Патриот», Турция была вынуждена обратиться к Москве для закупки российского ЗРК С-400. В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара намерена приобрести две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

В начале апреля текущего года генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир заявил, что Турция получит ЗРК С-400 в июле 2019 года. В апреле текущего года российская сторона заявила, что приступила к производству ЗРК С-400 по турецкому контракту.

Добившись успехов в реализации контракта по зенитно-ракетным комплексам, Анкара приступила к переговорам о приобретении у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Корнет", а также стороны изучают возможность сотрудничества по вопросу усиления бронирования турецких танков.

Турция, Иран и Россия стремятся к решению сирийского кризиса

В Анкаре 4 апреля текущего года стартовал трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани. Во время саммита лидеры трех стран в очередной раз высказали готовность решать сирийский кризис в рамках международного права и в рамках территориальной целостности страны. Все лидеры выступили с заявлением, где говорится, что сохранение территориальной целостности Сирии является одним из основных приоритетов. В свою очередь, в ходе саммита президент Эрдоган предложил России создать полевые больницы в Сирии.

Анкара надеется на рекордные показатели в сфере туризма

Президент Турции отметил, что Турция обладает огромным туристическим потенциалом, и прилагает максимум усилий для последовательного наращивания числа туристов. В частности, в первом квартале текущего года Турцию посетили 5,1 миллиона туристов. «Ожидается, что в 2018 году Турцию посетят 36 миллионов туристов. Необходимо уделять особое внимание развитию туризма и рекреационной инфраструктуры в приграничных с Ираном провинциях, которые очень часто посещают иранские туристы», - сказал глава государства.

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