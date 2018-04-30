Япония и США договорились продолжить максимальное давление на КНДР для ее денуклеаризации

2018-04-30 11:22 | www.trend.az | 7

Япония и США договорились продолжить политику максимального давления на КНДР для ее полной денуклеаризации. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

По его данным, к соответствующей договоренности пришли глава МИД Японии Таро Коно и его американский коллега Майкл Помпео в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".