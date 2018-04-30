Узбекские туристы больше всех посещают Казахстан

2018-04-30 11:29 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Узбекистан вышел на первое место среди всех стран Центральной Азии по числу туристов, посетивших соседний Казахстан в 2017 году. Об этом сообщает казахстанский портал Tengri.News.

Согласно данным Комитета по статистике Казахстана, в 2017 году страну посетили около 3,5 миллионов жителей Узбекистана. Таким образом, Узбекистан опережает Россию, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан, а также Германию, Турцию и Китай. Из этих стран в Казахстан приезжали от 94,8 тысяч до 1,7 миллионов туристов соответственно. Всего за минувший год в республике побывали 7,7 миллионов человек.

В свою очередь Узбекистан в 2017 году вошел в топ-40 стран у путешественников из России, он занял 39 место. Число таких поездок выросло на 22 процента – до 120 тысяч, а общее количество посещений республики туристами из РФ увеличилось на 25 процентов – до 40 миллионов.

Кроме того, в марте узбекский город Самарканд занял шестую строчку в рейтинге самых красивых мест планеты по версии портала Skyscanner.