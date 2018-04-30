С 5 июля AZAL начинает выполнение авиарейсов Баку-Тиват

2018-04-30 11:34 | www.apa.az | 8

С сегодняшнего дня на сайте национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az можно приобрести билеты на рейс в Тиват - популярный курорт Черногории.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии», прямые авиаперелеты, выполняемые «Азербайджанскими авиалиниями» в рамках чартерной программы с компанией Pasha Travel, будут осуществляться в летнем расписании авиакомпании с 5 июля по 15 сентября. Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.