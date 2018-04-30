В Саудовской Аравии строят свой «Диснейленд»

2018-04-30 11:37 | www.oxu.az | 7

Король Саудовской Аравии Салман принял участие в церемонии закладывания первого камня на месте сооружения «города развлечений», который в будущем сможет составить конкуренцию Диснейленду.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает DW.

«Проект «Киддия-сити» в 40 километрах юго-западнее от Эр-Рияда задался целью создать парк, который сможет посоревноваться со знаменитым Диснейлендом», - идет речь в сообщении.

Как отмечается, площадь будущего «города развлечений» - 334 квадратных километра, что в два с половиной раза больше парка «Дисней Уорлд» в американском Орландо. Во время первой очереди строительства, которая должна завершиться в 2022 году, построят район сафари, гоночные трассы и несколько тематических парков. На открытии ожидают 1,5 миллионов гостей.

По данным местных СМИ, лишь инфраструктурные расходы на «город развлечений» составят до 30 миллиардов риалов (около 8 миллиардов долларов США). А возведение различных сооружений и аттракционов потянет еще на несколько десятков миллиардов долларов.

Саудиты рассчитывают, что до 2030 года «город развлечений» посетят 17 миллионов человек.

Отмечается, что «Киддия-сити» является частью стратегии Vision 2030 диверсификации экономики страны, основанной кронпринцем Мохаммедом бин Салманом с учетом существенного сокращения поступлений в бюджет, связанного со снижением цен на нефть.

Стратегия диверсификации предусматривает, в частности, сооружение NEOM - центра высоких технологий, который сможет соперничать с американской Кремниевой долиной, и курорта на берегу Красного моря.