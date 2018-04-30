Туркменистан утвердил состав совместной с Германией межправкомиссии

2018-04-30 11:39 | www.trend.az | 7
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав совместной туркмено-германской рабочей группы с туркменской стороны.
Документ, как сказано в правительственном сообщении был подписан, "в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия".
Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.