Туркменистан утвердил состав совместной с Германией межправкомиссии

2018-04-30 11:39 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав совместной туркмено-германской рабочей группы с туркменской стороны.

Документ, как сказано в правительственном сообщении был подписан, "в целях дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия".

Германские компании вносят существенный вклад в реализацию долгосрочных проектов в Туркменистане. В их числе такие компании, как Siemens, Daimler, Claas, Rohde & Schwarz, Dresser-Rand.