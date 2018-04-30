Учителя смогут получить квартиры в «Городке ученых»

2018-04-30 11:46 | www.oxu.az | 6

В построенном в поселке Сарай Абшеронского района жилом комплексе «Городок ученых» также смогут получить жилье работники образования.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Национальной Академии Наук Азербайджана.

Кроме того, сотрудники академии, зарегистрированные в общежитии НАНА и находящиеся на учете, но не работающие в академии, также смогут получить жилье.

Отметим, что целью проекта является улучшение жилищно-бытовых условий и удовлетворение потребностей в жилье сотрудников НАНА и министерства образования.

При строительстве будут учтены принципы строительной конструкции «Smart City - Умный Город», в зданиях с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами применят существующие в строительном секторе самые последние технологические новшества.