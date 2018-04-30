США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы

2018-04-30 11:49 | www.trend.az | 7

США требуют от Канады и европейских стран согласиться на квоты со стороны американских властей в обмен на освобождение от импортных пошлин на сталь и алюминий, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Блумберг.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа просит страны принять квоты в обмен на освобождение от пошлин, которые будут введены 1 мая, когда истечет срок временного освобождения от тарифов. "Мы просим всех: если не тарифы, то квоты", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

По данным агентства, ЕС рассматривает это как торговую войну. Это предложение ставит ЕС перед выбором: либо уступить требованиям США, которые могут нарушить правила международной торговли, или столкнуться со "штрафными тарифами", отмечает Блумберг. Как сообщает агентство, принуждение государств к ограничению поставок товаров нарушает правила ВТО, "запрещающие так называемые произвольные экспортные ограничения", а также противоречит торговой политике ЕС.

Чиновник ЕС заявил агентству, что требования Трампа снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет неприемлемы.