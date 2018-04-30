Кандидатура Никола Пашиняна выдвинута на пост премьер-министра Армении

2018-04-30 11:54 | www.apa.az | 7

Фракция Национального Собрания Армении «Выход» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом сообщил член фракции депутат Эдмон Марукян.

Пашинян заявил, что в случае избрания на этот пост он в первую очередь начнет подготовку к внеочередным парламентским выборам — «законным, честным и справедливым».

Напомним, что обсуждение вопроса избрания премьер-министра состоится на специальном заседании НС 1 мая. Фракция Республиканской партии Армении заявила, что не будет выдвигать кандидатуру премьер-министра. Руководитель фракции Ваграм Багдасарян отметил, что если остальные три представленные в парламенте политические силы выступят с единым кандидатом, РПА не будет препятствовать выборам 1 мая премьер-министра. «Выход» заявил, что намерен выдвинуть кандидатуру Никола Пашиняна. Дашнакцутюн предложила выдвинуть единым кандидатом Никола Пашиняна, а фракция «Царукян» решила поддержать «народного кандидата».

У РПА в парламенте 58 мандатов, у «Царукян» 31, у «Выход» 9, у Дашнакцутюн 7 мандатов. Для избрания премьер-министра необходимо больше половины голосов - 53 мандата.