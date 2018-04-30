Лидер новый, а бред - старый: Пашинян угрожает Баку

2018-04-30 11:52 | www.oxu.az | 7

Лидер протестного движения «Мой шаг», глава фракции «Елк» Никол Пашинян обвинил Азербайджан в деструктивной позиции в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Об этом, как передает Oxu.Az, он заявил журналистам в парламенте Армении.

«Азербайджан проявляет неконструктивную и агрессивную политику. Наша задача - укреплять армию, повышать уровень боеготовности. Это путь по возвращению Азербайджана в конструктивное русло», - сказал он.

«Всем понятно, что эти события («бархатная революция» в Армении - ред.) подняли боевой дух армии и народа. Мы полностью поддерживаем Карабах, и в случае, если я буду избран премьер-министром, первым шагом станет ознакомление с оперативной ситуацией», - добавил он.

Он также ничего не ответил о возможной смене министра обороны.

Али Мамедов

