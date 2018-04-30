Еще шесть азербайджанок приговорены к смерти в Ираке

2018-04-30 12:10 | www.oxu.az | 7

Шесть азербайджанок приговорены в Ираке к смертной казни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на иностранную прессу, иракский суд в воскресенье, 29 апреля, приговорил к пожизненному заключению 29 женщин за причастность к террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Из них 6 - гражданки Азербайджана, 19 - России, четыре - Таджикистана. Многие из женщин в суде были в сопровождении своих детей.

Отмечается, что все осужденные имеют право на обжалование приговоров.