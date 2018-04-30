Существует большая разница между выборами в Азербайджане и Армении - депутат

2018-04-30 12:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что выборы в Азербайджане и Армении состоялись в один период, между ними существует большая разница. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Тахир Керимли.

Он отметил, что Армения допустила очень большую ошибку на выборах, что привело к противостоянию народа и власти.

"Выборы же в Азербайджане еще более усилили правительство. Формирование правительства после выборов, занятие должностей молодыми кадрами еще больше укрепило веру в правительство. Несколько дней назад один из мозговых центров США распространил информацию в связи с ситуацией в Армении. В ней отмечается, что Армения довела себя до такого состояния, когда происходящие в ней события уже не интересны странам мира", - сказал Керимли.

Он отметил, что в Азербайджане идет процесс экономического развития, а также развития дружественных отношений с другими государствами, политики соседства. "Азербайджан повышает свой авторитет на международной арене. Однако в Армении ничего подобного не происходит. Экономика Армении уничтожена, напряжены отношения с соседскими государствами", - добавил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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