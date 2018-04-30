Прогноз погоды на завтра

2018-04-30 12:21 | www.apa.az | 5

1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13°, днем 18-23°, в Баку ночью 10-12°, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами будет туман.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 21-26°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.