ИГИЛ взяла на себя взрывы в Кабуле - ОБНОВЛЕНО

2018-04-30 12:25 | www.oxu.az | 6

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, жертвами взрывов стали 25 человек, около 50 получили ранения. В том числе, погибли семь журналистов.

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Фотограф французского информационного агентства AFP Ша Мараи погиб в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле.

«Он погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу журналистов, направлявшихся на место теракта в столице Афганистана», - говорится в сообщении агентства, передает Oxu.Az.

#BREAKING AFP photographer Shah Marai killed in Kabul blast — AFP news agency (@AFP) 30 апреля 2018 г.

Также пострадали журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. Жертвами стал 21 человек, еще 27 получили ранения.