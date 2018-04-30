Бакинские автобусы возвращаются к привычному графику

2018-04-30 12:30 | www.oxu.az | 5

Перекроенные ради проведения в столице Гран-при Азербайджана автобусные маршруты возвращаются к стандартному режиму работы.

Как передает Oxu.Az, c первого мая будет восстановлен привычный график движения столичного общественного транспорта.

Отметим, что ранее движение бакинских автобусов было изменено в связи с проведением от 27 по 29 апреля Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

В результате временно перестроили траекторию движения 17 маршрутных линий. Это были пути движения маршрутных автобусов номер 1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88, 124.

С первого мая также вновь заработает приостановленная маршрутная линия номер 125.