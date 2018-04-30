Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО

2018-04-30 12:19 | www.trend.az | 5

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл сказал, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Грузии и ее интеграцию в НАТО и ЕС. Об этом сообщил в понедельник глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили по итогам встречи с американским дипломатом, передает ТАСС.

Они встретились в Тбилиси перед открытием форума народной дипломатии НАТО - Грузия. По словам премьера, Митчелл заявил, что "США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны и процесс интеграции Грузии в НАТО и ЕС". Квирикашвили добавил, что его встреча с Митчеллом "носила очень продуктивный и оптимистический характер". "Митчелл заявил о том, что США продолжат твердую поддержку Грузии, это очень важно для нас", - подытожил премьер.

Американец прибыл в Тбилиси в воскресенье вечером, он проведет встречи с членами правительства Грузии и примет участие в двухдневном форуме народной дипломатии НАТО - Грузия. Он организован министерством иностранных дел страны при поддержке офиса связи НАТО, отдела народной дипломатии НАТО и посольства Болгарии в Грузии. В нем участвуют также помощник генерального секретаря альянса по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе.