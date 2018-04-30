В Баку арестованы трое граждан за продажу безакцизных товаров

2018-04-30 12:26 | www.apa.az | 6

Департамент предварительных расследований налоговых преступлений при Министерстве налогов осуществил налоговые проверки на 15 объектах в Баку, занимающихся реализацией алкогольной и табачной продукцией.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в ходе проведенных проверок выявлены случаи массовой продажи безакцизных товаров, а также товаров с фальшивыми акцизами. Все выявленные поддельные товары конфискованы. Кроме того, в отношении трех граждан возбуждено уголовное дело и по решению Ясамальского районного суда они арестованы. Отмечается, что арестованные лица и ранее привлекались к ответственности, за аналогичные правонарушения.