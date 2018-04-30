В Баку автобусы возвращаются на прежние маршруты

2018-04-30 12:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Автобусы 17 маршрутов, направление движения которых было изменено в связи с проведением соревнований Гран При Азербайджана Формула 1, с завтрашнего дня будут работать в прежнем режиме, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.

Напомним, что были изменены маршруты движения автобусов №№ 1, H1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88, 124 и временно приостановлена работа автобусов, следующих по маршруту № 125.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку состоялись соревнования по Гран При Азербайджана Формула 1.