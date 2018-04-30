Число погибших при взрывах в Кабуле выросло до 29 (Обновлено)

2018-04-30 12:24 | www.trend.az | 3

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

11:20 (GMT+4) Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 25, 49 человек получили ранения, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство внутренних дел, передает РИА Новости.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.

10:30 (GMT+4) Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

09:08 (GMT+4) Жертвами двух взрывов в Кабуле стали семь человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения, передает РИА Новости.