AccessBank и ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта AİM ®

2018-04-30 12:45 | www.apa.az | 6

AccessBank и организация ASAN Könüllüləri продолжают реализацию проекта ASAN İnkişaf Modeli (AİM).

Очередные мероприятия, организованные в рамках проекта, состоялись в Исмайыллы и Габале. В мероприятиях в общем приняли участие более 600 школьников 9-11 классов. Для участников мероприятий были организованы семинары на темы выбора профессии, современных инновативных и технологических новшеств, правильного подключения к мировым трендам, саморазвития, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала. Семинары проводились сотрудниками AccessBank и организации ASAN Könüllüləri. Участники мероприятий продемонстрировали высокий интерес к семинарам, большинство школьников выделялись активностью, задавали интересующие их вопросы. В завершение школьники получили от банка подарки и книги.

Отметим, что в рамках проекта подобные семинары для учащихся 9-11 классов реализованы также и в других регионах страны.