Прогноз погоды на первый день мая

2018-04-30 12:43 | www.oxu.az | 8

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 10-13°, днем - 18-23°, в столице - ночью 10-12°, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами будет туман.

Температура воздуха в районах ночью составит 8-13°, днем - 21-26°, в горах - ночью 3-8°, днем - 11-16° тепла.