Пашинян заявил, что на посту премьера Армении первым делом проведет выборы в парламент

2018-04-30 12:32 | www.trend.az | 8

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян назвал своим первым политическом шагом в случае избрания премьер-министром проведение честных и прозрачных парламентских выборов, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением политик выступил в понедельник в парламенте.

"Первое, что мы должны сделать, - провести честные и прозрачные выборы в кратчайшие сроки", - сказал Пашинян. Он отметил, что в случае его премьерства в Армении "будет истреблена коррупция, будет действовать верховенство закона".

"Сейчас говорить о составе нового правительства очень рано. Я только кандидат в премьеры, об остальных вопросах будем говорить после моего избрания", - заявил Пашинян.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.