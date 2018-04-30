В «городке ученых» смогут получить квартиры и работники сферы образования Азербайджана (ФОТО)

2018-04-30 12:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Работники сферы образования смогут получить квартиры в жилом комплексе, строящемся для ученых в поселке Сарай Абшеронского района. Об этом в понедельник сообщили Trend в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Кроме того, квартиры смогут приобрести и сотрудники Академии, прописанные в общежитии НАНА, а также имеющие там прописку, но не работающие в Академии.

Отметим, что «городок ученых» планируется построить на территории в семь гектаров.

В зданиях, состоящих из однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, будут соблюдены принципы "Smart City – Умный город" и применены самые последние технологические новшества, существующие в секторе архитектурного строительства.