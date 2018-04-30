Kabildə partlayışlar: 25 ölü, 50 yaralı - YENİLƏNİB

2018-04-30 12:49 | www.oxu.az | 8
İŞİD terror qruplaşması Kabildəki partlayışlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Oxu.Az-ın TASS-a istinadən məlumatına görə, partlayışlar nəticəsində 25 nəfər ölüb, daha 50 nəfər xəsarət alıb.
Ölənlər arasında yeddi jurnalistin olduğu bildirilir.
11:04
Fransanın AFP-nin (Agence France-Presse) fotoqrafı Şa Maria Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə baş verən partlayışda həlak olub.
Oxu.Az bununla bağlı AFP-yə istinadla xəbər verir.
“O, Əfqanıstanın paytaxtında jurnalistlərə yönəlmiş terakt zamanı həlak olub”, - agentliyin məlumatında deyilir.
#UPDATE At least 21 people have been killed, including Agence France-Presse chief photographer Shah Marai and three other journalists, in two suicide blasts in Kabul.— AFP news agency (@AFP) April 30, 2018
Officials warn the death toll could rise. pic.twitter.com/naw8RVSUef
Hücum zamanı xəsarət alanlar arasında TOLOnews, 1TV və “Al-Jazeera” telekanallarının əməkdaşları da var.
Kabildə bazar ertəsi səhər saatlarında baş verən iki partlayış zamanı 21 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb.