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Kabildə partlayışlar: 25 ölü, 50 yaralı - YENİLƏNİB

2018-04-30 12:49 | www.oxu.az | 8

İŞİD terror qruplaşması Kabildəki partlayışlara görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

Oxu.Az-ın TASS-a istinadən məlumatına görə, partlayışlar nəticəsində 25 nəfər ölüb, daha 50 nəfər xəsarət alıb.

Ölənlər arasında yeddi jurnalistin olduğu bildirilir.

11:04

Fransanın AFP-nin (Agence France-Presse) fotoqrafı Şa Maria Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə baş verən partlayışda həlak olub. 

Oxu.Az bununla bağlı AFP-yə istinadla xəbər verir.

“O, Əfqanıstanın paytaxtında jurnalistlərə yönəlmiş terakt zamanı həlak olub”, - agentliyin məlumatında deyilir. 

Hücum zamanı xəsarət alanlar arasında TOLOnews, 1TV və “Al-Jazeera” telekanallarının əməkdaşları da var. 

Kabildə bazar ertəsi səhər saatlarında baş verən iki partlayış zamanı 21 nəfər həlak olub, 27 nəfər yaralanıb. 

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