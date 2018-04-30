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Армянка в «Голосе» спела на фоне флага Азербайджана - ВИДЕО

2018-04-30 12:59 | www.oxu.az | 7

Участница украинского «Голоса» Србуи Саргсян для финала конкурса подготовила политизированное выступление, но задумка продюсеров армянской певицы сыграла с ними же злую шутку.

Как передает Oxu.Az, Саргсян исполнила один из хитов 2017 года Rag'n'Bone – Human. 

Во время выступления артистки за ее спиной на экранах демонстрировались кадры внутриполитической жизни разных стран мира. В середине номера можно было увидеть фрагменты митингов на украинском «Майдане», армянский флаг и эпизоды «бархатной революции» в Армении.

Но под конец выступления что-то пошло не так, и за спиной у армянки развернулся азербайджанский флаг. Кроме того, в конце ее выступления появляется хештег #human, также окрашенный в цвета азербайджанского флага.

Команда Сбруи обвинила во всем организаторов.

Вскоре данное видео было удалено из Youtube.

Oxu.Az предлагает вашему вниманию сохраненную копию выступления Србуи Саргсян.

Али Мамедов

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