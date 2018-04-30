Из парижского университета эвакуировали около 50 человек

2018-04-30 12:40 | www.trend.az | 7

Около 50 человек, блокировавших территорию университета Париж III — Новая Сорбонна, были эвакуированы полицией в понедельник рано утром, следует из письма руководства высшего учебного заведения, сообщает РИА Новости.

"В 4.30 утра силы правопорядка вмешались, чтобы эвакуировать 50 человек, оккупировавших кампус Censier", — говорится в документе.

Отмечается, что за последние несколько дней резко выросла численность людей, не имеющих отношения к университету Париж III — Новая Сорбонна, поэтому студенты больше не контролировали ситуацию. В письме руководства вуза сообщается, что в университете имели место кражи и столкновения, которые привели к госпитализации одного человека. В связи с этим было принято решение об эвакуации оккупировавших территорию университета, говорится в документе.