МИД Турции осудило теракт в Кабуле

2018-04-30 12:56 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Турция осуждает кровавый теракт в Кабуле и выражает соболезнования Афганскому народу, говорится в сообщении и МИД Турции распространенном в понедельник.
В сообщении МИД отмечается, что Турция, как и ранее, поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом.
Отметим, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.
Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.