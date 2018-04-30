С трагедии в АГНА проходит 9 лет

2018-04-30 13:20 | www.oxu.az | 6

Исполняется 9 лет со дня террористического акта в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как передает Oxu.Az, 30 апреля 2009 года неизвестный вошел в здание второго корпуса АГНА, расположенное по адресу: город Баку, улица Дилары Алиевой, 227, и, поднимаясь с первого на шестой этаж корпуса, стрелял во всех, кто попадался ему по пути, из пистолета «Макаров», в результате чего погибли 12 человек, 13 получили ранения различной степени тяжести.

Затем стрелявший покончил с собой. Было установлено, что преступник - гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 года рождения.

Сразу же после случившегося была создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. В результате осуществленных мероприятий лица, имеющие связи с Ф.Гадировым, были привлечены к уголовной ответственности.

Было установлено, что заказчиком массового убийства является гражданин Грузии, армянин Мардун Гумашъян.

По материалам уголовного дела заказчик теракта в Нефтяной академии Мардун Григорьевич Гумашъян родился 6 марта 1951 года в селе Шулавер Марнеульского района Грузии. По линии Интерпола был объявлен международный розыск в отношении М.Гумашъяна.

В связи со смертью Фарды Гадирова (самоубийство) уголовное дело в его отношении прекращено.

Согласно решению Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года, обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, Ариз Габулов – к 11 годам лишения свободы.