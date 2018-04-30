Президент осмотрел новый сторожевой корабль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-30 13:26 | www.oxu.az | 7
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан».
Как передает Oxu.Az, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства посмотрел фильм о строительстве пограничных сторожевых кораблей береговой охраны Государственной пограничной службы, ознакомился с техническими параметрами кораблей.
Затем были осмотрены новая боевая техника особого назначения, ракетные комплексы Государственной пограничной службы и другое оборудование.
10:16
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в понедельник в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа «Туфан».
Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.