Команды, принявшие участие в Гран-при "Формулы 1", разъезжаются из Баку

2018-04-30 13:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Команды, которые приняли участие в Гран-при Азербайджана "Формулы 1", уже покидают Азербайджан, сказала в понедельник Trend директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что на следующий день после завершения гонок команды начинают разъезжаться.

Что касается транспортировки грузов и снаряжения, то Арпадараи сказала, что обычно сразу после гонок начинается сборка оборудования, и в течение одного - двух дней оно вывозится из страны.