Первого мая в Баку будет до 22 градусов тепла

2018-04-30 13:10 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первого мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.