Пашинян наступает на те же грабли - МНЕНИЕ

2018-04-30 13:45 | www.oxu.az | 8

Сегодня Армении необходимо спасти свою страну, и путь к этому спасению лежит через деоккупацию азербайджанских земель. Для того, чтобы переговоры приняли реально конструктивный характер, Армения должна начать процесс освобождения Карабаха и семи прилегающих районов.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az, сказал депутат Милли Меджлиса АР Асим Моллазаде, комментируя последнее заявление лидера «бархатной революции» Никола Пашиняна в связи с Азербайджаном.

В своем заявлении прессе в понедельник, 30 апреля, Пашинян обвинил Азербайджан в деструктивной позиции в вопросе урегулирования карабахского конфликта, а также в якобы агрессивной политике.

По мнению азербайджанского парламентария, любое другое предложение, кроме деоккупации азербайджанских земель, будет приводить к тому, что Армения потеряет свою государственность, будет терять своих граждан, которые предпочтут проживать за пределами своей страны.

«Армения сегодня, после долгого правления преступного режима Саргсяна превратилась в военную базу. Новое руководство даже не понимает суть данной проблемы.

Прежний режим уничтожил независимость Армении. Сегодня армянское общество ждет от нового руководства иной подход, но их лидеры продолжают наступать на те же грабли», - отметил депутат.

Моллазаде добавил, что если Пашинян и его последователи искренны в восстановлении Армении как государства, то первый шаг лежит не через бредовые заявления против Азербайджана, а в выполнении резолюций Совета безопасности и ведении серьезных мирных переговоров.

Али Мамедов

