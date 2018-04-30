Xалг Банк завершил квартал стабильным ростом

2018-04-30 14:03 | www.oxu.az | 7

По итогам I квартала 2018 года ОАО «Халг» Банк продемонстрировал стабильный рост по всем основным показателям.

Активы Банка по сравнению с данными на конец 2017 года выросли на 412 млн манатов, или 22,72%, и составили 2 225.65 млн манатов.

Объем кредитного портфеля за I квартал вырос на 10.3 млн манатов, или 0,79%, и составил 1 322.55 млн манатов. Этот показатель является самым высоким среди частных банков Азербайджана.

Объем депозитов, размещенных клиентами в Халг Банке за первый квартал вырос на 318.99 млн манатов, или 27,24%, и достиг 1 489.90 млн манатов. Банк завершил квартал с чистой прибылью в размере 7. 522 млн манатов.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО Халг Банка за первый квартал 2018 года подтверждает ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана. Данные успехи – это итог совместной деятельности лояльных клиентов, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной стратегии управления Банком.