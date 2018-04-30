В Швеции по подозрению в подготовке теракта арестовали трех человек

2018-04-30 14:01 | www.trend.az | 7

Три человека арестованы в Швеции по подозрению в подготовке террористического преступления, сообщила в понедельник прокуратура Швеции, передает РИА Новости.

"Три человека арестованы по подозрению в подготовке террористического преступления", — говорится в сообщении.

Поясняется, что полиция утром в понедельник провела операции в нескольких местах – на севере страны и в окрестностях Стокгольма. Помимо арестованных, еще несколько человек доставлены в полицию для допроса.