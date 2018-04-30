В Баку прошел вечер лауреатов Республиканского конкурса музыкантов и исполнителей (ФОТО)

2018-04-30 14:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел вечер лауреатов Республиканского конкурса юных музыкантов и исполнителей, посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life организаторы.

Проект реализован Министерством образования, Министерством культуры Азербайджана и средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях среди детей и молодежи, в два этапа по всей стране по следующим номинациям: фортепианное и вокальное (классика и мугам) искусство, исполнение на музыкальных и народных инструментах, музыковедение. В состав жюри вошли преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Национальной консерватории и школы имени Бюльбюля. На протяжении десяти дней в конкурсе приняли участие более 600 учащихся региональных и столичных музыкальных школ и центров искусств.

Лауреатов поздравил директор школы имени Бюльбюля, народный артист Азербайджана Теймур Гёйчаев и пожелал дальнейших творческих успехов. Было отмечено, что развитие национальной музыкальной культуры, жизнь и творчество ее талантливых представителей были всегда окружены заботой и вниманием общенационального лидера Гейдара Алиева.