Объявлен прогноз погоды на май

2018-04-30 14:27 | www.apa.az | 9

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, местами немного превысит ее. В горных и предгорных местностях в отдельные дни ожидаются ливни и град. В первую декаду мая ожидаются относительно стабильные погодные условия, будет дуть юго-восточный ветер, который сменится на северо-западный.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 18-20° тепла, (по ночам 12-17°, днем 21-26°, в некоторые дни 28-32° тепла), что немного выше климатической нормы.

Количество осадков на территории страны в мае будет близко к климатической норме (норма 18-21 мм).