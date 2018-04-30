В Азербайджане повышены социальные пособия для лиц I группы инвалидности

2018-04-30 14:32 | www.apa.az | 7

Увеличен размер ежемесячного социального пособия по инвалидности I группы в случае, если инвалидность возникла по причинам, связанным с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в указе президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменения в указ об учреждении «Пенсии президента Азербайджанской Республики получающим социальное пособие по инвалидности I группы в случае, если инвалидность возникла по причинам, связанным с общим заболеванием, заболеванием в период военной службы, производственной травмой и профессиональной болезнью, пребыванием в зоне военных операций, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС».

Согласно указу, размер ежемесячного социального пособия этим лицам увеличен с 66 до 73 манатов.

Указ вступил в силу с 1 марта.