ГТК Беларуси пояснил причины очередей на границе с Литвой и Латвией

2018-04-30 15:00 | www.trend.az | 8

Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, с чем связано скопление транспортных средств на въезд в Литву и Латвию, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В последнее время наблюдается существенный рост товаротранспортных потоков через белорусскую границу. "Скопления транспортных средств на въезд в Литву и Латвию начали образовываться еще с начала текущей недели. Объясняется это неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, проведением ремонтных работ в пунктах пропуска, а также сбоями в работе информационных систем в пунктах пропуска на сопредельной стороне", - пояснили в ГТК.



Так, литовская сторона в преддверии выходных в течение дня вообще не принимала транспортные средства из-за неполадок в подаче электроэнергии. Что касается латвийского направления, на протяжении трех дней, с 24 по 26 апреля в пункте пропуска "Урбаны" проводились работы по прокладке инженерных сетей, в связи с чем временно прекращалось оформление автомобилей и транспортные потоки перенаправлялись в пункт пропуска "Григоровщина".



Вместе с тем возросло и количество транспортных средств, въезжающих в Беларусь. В апреле 2018 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года поток грузовых автомобилей, въезжающих в Беларусь, увеличился в среднем на 18-20%, а легковых - на 50%.



"Белорусской стороной принимаются все возможные меры по своевременному оформлению товаротранспортных потоков. Только за уходящую неделю таможенниками оформлено около 45 тыс. грузовых и 125 тыс. легковых автомобилей", - отметили в ГТК. Транспортные средства, оформленные белорусской стороной, ожидают въезда в сопредельные страны в среднем 2-3 часа.

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