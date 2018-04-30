Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности – Эрдоган

2018-04-30 15:06 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности, а также ряд важных региональных и двухсторонних вопросов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Ташкенте, во время совместной пресс-конференции с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщают в понедельник турецкий СМИ.
По словам Эрдогана, в настоящее время отношения Турции и Узбекистана достигли стратегического уровня.
«Турция и Узбекистан также заметно усилили отношения в сфере экономики», - сказал Эрдоган.
Глава государства отметил, что Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов США.
Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Узбекистан.