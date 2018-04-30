Миршахин рассказал о людях-унитазах – ВИДЕО

2018-04-30 14:52 | www.oxu.az | 6

Глава телеканала «Real» Миршахин Агаев не может понять поведение представителей Азербайджана в ПАСЕ, «спасовавших перед двумя-тремя длинноволосыми девами».

Как передает Oxu.Az, об этом телеведущий сказал в эфире передачи «Mir Şahinin vaxtı».

«Я думал, что сборище всяких Ордуханов и Туралов, которые делят одну и ту же идеологическую баррикаду с врагами Азербайджана, превратятся в объект для плевков со стороны азербайджанского народа. За то, что они позорят нашу нацию и портят ее имидж.

Но наши, простите, если я ошибаюсь – пытаются оправдаться перед ними.

Мне кажется, что наши депутаты, потушившие свои сигареты и поторопившиеся уйти, проявили незаслуженное уважение к противоположной стороне. Надо было, чтобы Самед Сеидов спросил у одного из этих людей-унитазов: Я что-то сказал про вас?

Ведь эти евроунитазы так запачкали себя, что вы могли бы просто зажать нос и пройти мимо, Самед муаллим! Будьте немного креативны. Не надо каждый раз отвечать. К примеру, просто плюньте и пройдите».