Прогноз погоды на май

2018-04-30 15:03 | www.oxu.az | 9

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на май.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Азербайджане среднемесячная температура в мае будет близка к климатической норме, в некоторых местах будет чуть выше нее.

Среднемесячное количество выпавших осадков будет в основном близко к климатической норме, в отдельных местах может несколько превышать ее. Преимущественно в горных и предгорных местностях ожидаются ливневые дожди и град.

В первую декаду мая ожидаются умеренные, стабильные погодные условия. Юго-восточный ветер сменится северо-западным, местами с усилением.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 18-20 градусов тепла (ночью 12-17 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла, в некоторые дни температура повысится до 28-32 градусов тепла), что чуть выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 18-21 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит 17-20 градусов тепла (ночью 10-15, днем - 22-27 градусов тепла, в некоторые дни до 30-34 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 33-62 мм) или чуть выше нее.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачынском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла (ночью - 7-12, днем 12-17 градусов тепла, в некоторые дни до 22-25 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 68-122 мм).

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 18-20 градусов тепла (ночью будет 11-16 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла, в некоторые дни до 28-30 градусов тепла), что в пределах климатической нормы или превышает ее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 31-54 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 16-19 градусов тепла (ночью 10-15 градусов тепла, днем - 17-22 градуса тепла, в некоторые дни до 24-28 градусов тепла), что близко к климатической норме или суть выше нее.

Среднемесячное количество осадков близко к климатической норме (норма 26-166 мм) или несколько выше.

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 19-21 градус тепла (ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла, в некоторые дни 28-31 градус тепла), что в пределах климатической нормы или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 26-62 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 15-19 градусов тепла (ночью 12-17 градусов тепла, днем - 19-24 градуса тепла, в некоторые дни до 26-28 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 41-72 мм).