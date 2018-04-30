БТК поспособствует увеличению товарооборота между Турцией и Узбекистаном

2018-04-30 15:10 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс играет огромную роль в увеличении взаимного товарооборота между Турцией и Узбекистаном.

Об этом, как сообщает пресс-служба главы Узбекистана, было сказано на переговорах между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с участием официальных делегаций двух стран в понедельник.

«Нас радует, что наши многоплановые отношения, основанные на общности ценностей, поднимаются на совершенно новый качественный уровень. Наша беседа в узком кругу в очередной раз подтвердила наличие большой политической воли для развития сотрудничества между нашими странами», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что они с турецким коллегой открыто и подробно рассмотрели все вопросы, непосредственно касающиеся интересов двух народов и государств, как текущие, так и дальнейшие планы.

«Турецкие деловые люди стремятся в Узбекистан, так как в стране создаются широкие возможности для турецких фирм и компаний, туристов», – сказал, в свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что в 2017 году объем двустороннего товарооборота между странами вырос на 30 процентов и составил 1,5 миллиарда долларов. В первом квартале этот показатель увеличился на 20 процентов.

В ходе переговоров отмечалось наличие всех возможностей для доведения объема товарооборота до пяти миллиардов долларов в ближайшие годы. В связи с этим основной акцент был сделан на вопросе развития торгово-экономических связей. Стороны наметили перспективные направления сотрудничества и предложили проекты в различных сферах.

Узбекской стороной было отмечено, что страна готова расширить поставки на рынок Турции продукции легкой, химической, металлургической промышленности, машиностроения, электротехники, кожевенно-обувных и сельскохозяйственных товаров. Важную роль в этом призван сыграть узбекско-турецкий торговый дом, открытый в Стамбуле.