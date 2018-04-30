Пакистанец назначен новым министром внутренних дел Великобритании

2018-04-30 15:05 | www.apa.az | 5

Выходец из семьи пакистанских иммигрантов Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании после отставки Эмбер Радд.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Sky News», об этом сегодня стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице британского премьер-министра Терезы Мэй в Twitter.



С.Джавид ранее работал в банках «Chase Manhattan»,«Deutsche Bank», возглавлял министерство по делам регионов и местного самоуправления.

Отметим, Э.Радд подала в отставку после скандала «Windrush». Иммиграционный скандал, в центре которого оказалась Радд, набирает обороты в Великобритании около двух недель. В его основе лежат проблемы, которые испытывают люди так называемого поколения Виндраш, названного как лайнер Empire Windrush. На нем в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки, за которыми последовали тысячи выходцев из других стран региона. Их иммиграция поощрялась Лондоном для восполнения нехватки в рабочей силе. В 1971 году в рамках нового иммиграционного закона они получили право бессрочно остаться в Великобритании. После ужесточения законодательства в 2012 году, когда Мэй была главой МВД, некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

Э. Радд предоставила ложную информацию парламентскому комитету о показателях по количеству мигрантов, которых необходимо депортировать.