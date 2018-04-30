Узбекистан присоединяется к Совету сотрудничества тюркоязычных государств

2018-04-30 16:14 | www.apa.az | 8

Правительство Узбекистана приняло решение о присоединении к Совету сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом заявил в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы долго беседовали с президентом Эрдоганом. Среди флагов Совета будет и флаг Узбекистана. Узбекистан примет участие в очередном заседании в Бишкеке. Это важное решение», - отметил Ш.Мирзиёев.