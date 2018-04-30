200-ая победа Гурбана Гурбанова

2018-04-30 15:14 | www.oxu.az | 6

XXV тур Премьер-лиги Азербайджана стал знаменательным для главного тренера агдамского «Карабаха» Гурбана Гурбанова.

Как передает Oxu.Az, победа со счетом 2:1 над «Зиря» стала для Гурбанова 200-й в рамках чемпионатов Азербайджана.

Эту отметку он смог достичь за 338 матчей. Свою первую победу в чемпионате Гурбанов одержал, будучи у руля «Нефтчи» в сезоне 2006/07. В целом, в «Нефтчи» 46-летний специалист выиграл 19 матчей, а остальные 181 приходятся на период работы в «Карабахе».

Таким образом, Гурбанов стал вторым тренером, одержавшим 200 и более побед в чемпионатах Азербайджана, уступая лишь Агасалиму Мирджавадову.