Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

2018-04-30 15:17 | www.trend.az | 7

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.