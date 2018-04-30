За 3 месяца в Азербайджане 148 человек заразились ВИЧ

2018-04-30 16:24 | www.apa.az | 7

За первые три месяца этого года число выявленных новых ВИЧ-инфицированных составило 148 человек.

Как сообщили АПА в Рабочей группе Комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, 145 (98%) из них являются гражданами Азербайджана, а 3 (2%) – иностранцы.

В общем, со дня выявления первого факта заражения ВИЧ-инфекцией (1987 год) до 1 апреля 2018 года в Республиканском Центре по борьбе со СПИДом взяты на учет 6903 человека с положительным ВИЧ-статусом. Из них 6680 (66,8%) граждане Азербайджана, 223 (3,2%) – иностранцы.

5037 (73%) зараженных мужчины, 1866 (27%) – женщины.

3087 (44,7%) из 6903 – шприцевые наркоманы, из которых 2270 (73,5%) состоят на диспансерном учете.