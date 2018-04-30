Арестованы 5 должностных лиц, занимавшихся незаконной торговлей лекарственными препаратами

2018-04-30 16:37 | www.apa.az | 5

Арестованы 5 должностных лиц, занимавшихся незаконной торговлей лекарственными препаратами.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе обыска по 11 адресам в Баку, в том числе в административных зданиях ЗАО «Sanimed» и «Epidbiomed», на их складах, в аптечных сетях, а также в кабинетах участвующих в незаконной торговле лекарственными препаратами врачей были найдены доказательства совершенных этими лицами преступлений.

27 апреля 2018 года на основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.