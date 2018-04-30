В Баку зверски избили молодого человека – ВИДЕО

2018-04-30 15:26 | www.oxu.az | 7

Драка, произошедшая 29 апреля на дороге Баку-Сумгайыт (перед Международным автовокзалом), попала на камеру наблюдения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, трое пассажиров, вышедших из такси с госномером 99-KH-411, повалили на землю молодого человека и избили.

Затем хулиганы сели в такси и уехали. Избитый сел в другое такси с номерным знаком 99-EL-215 и покинул место происшествия.

Причина случившегося пока неизвестна.

Информация об инциденте поступила в call-центр «102» МВД.

По факту в 40-м отделении Управления полиции Бинагадинского района ведется расследование.